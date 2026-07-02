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Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве над частью Финского залива

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Финляндия ввела временные ограничения в воздушном пространстве над восточной частью Финского залива. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление ВВС страны.

Финляндия ввела ограничения в воздушном пространстве над частью Финского залива
© РИА Новости

Причина введения ограничений не называется. Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что шесть беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией региона.

По его словам, в области продолжается боевая работа. Правительство России с 1 июля приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Под ограничения попали переходы "Выборг", "Вяртсиля", "Люття", "Санкт-Петербург-Финляндский", "Светогорск" (Финляндия), "Печоры-Псковские" (Эстония) и "Пыталово" (Латвия). До этого член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что власти Финляндии, вероятно, "сошли с ума", раз разрешили пролет дронов ВСУ над территорией страны для нанесения ударов по России.

Также политик предостерегал их, что использование украинской стороной воздушного пространства Финляндии может привести к ответу России.