Раскрыто, что произошло с женой украинского олигарха при взрыве в Монако

Супруга украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анна не пострадала в результате взрыва в Монако, поскольку находилась в другом месте. Об этом сама женщина сообщила изданию «Общественное. Новости».

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По словам Ермолаевой, сейчас ее семья находится в состоянии «сильного стресса» и активно сотрудничает со следствием и правоохранительными органами. Она отказалась сообщить подробности инцидента.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Он назвал это первым подобным случаем в истории княжества.

Изначально стало известно о трех пострадавших, в числе которых Ермолаев. Однако позже Мирман уточнил, что помимо этих трех человек в больницу были доставлены еще четверо. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывает состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей. Сообщалось, что это спутница бизнесмена.