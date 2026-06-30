Глава МИД Кубы заявил об отсутствии прогресса на переговорах с США

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил об отсутствии прогресса на переговорах с США по ситуации вокруг карибской республики из-за недружественной позиции Вашингтона.

"Переговоры с США не показывают прогресса из-за поведения американской делегации, - сказал он на пресс-конференции в Гаване. - Мы слышим постоянные угрозы, в том числе применения военной силы, введения новых односторонних мер".

Глава МИД Кубы также отметил постоянные вбросы "токсичной лживой информации", в том числе в СМИ, с целью искажения реальной картины происходящего в стране.

Вместе с тем Родригес Паррилья заявил о готовности Кубы к диалогу с Вашингтоном, "но без давления, на равных условиях" и без вмешательства во внутренние дела островного государства.