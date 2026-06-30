Раскрыта судьба квартир Артемия Лебедева в Киеве

Принадлежащие российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву две квартиры в Киеве ушли с молотка в принудительном порядке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины.

Жилье находится в Шевченковском и Голосеевском районах, площадь квартир — 138,5 и 193,2 квадратного метра. Их общая стартовая стоимость составляла порядка $550 тысяч. Одну из квартир приобрела за $301 тысячу украинская компания по производству беспилотников «Генерал Черешня», сообщила на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) пресс-служба компании.

Ранее судебные приставы взыскали с известного российского дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску общественницы Екатерины Мизулиной. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».