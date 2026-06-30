У членов Североатлантического альянса пока не получается согласовать оказание долгосрочной помощи Украине, что связано с позицией Италии. Об этом 30 июня со ссылкой на дипломатические источники сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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По данным издания, постпреды при НАТО ранее во вторник поддержали формулировку в проекте итогового заявления грядущего саммита альянса, которая гласит, что в 2026 году Украине на вооружения, поддержку и подготовку военных будут выделены 70 миллиардов евро.

Изначально предполагалось, что в заявлении будет говорится и о продолжении помощи Киеву в 2027 году «как минимум на сопоставимом уровне», но Италия выступила против. Таким образом, данный пункт пока остается под вопросом.

Новое заседание постпредов, на котором будет предпринята попытка согласовать текст, запланировано на 2 июля. При этом, по данным FAZ, Берлин прилагает усилия для того, чтобы НАТО взяло на себя долгосрочные обязательства по оказанию помощи Киеву. Саммит НАТО в Анкаре назначен на 7-8 июля.

В конце июня на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страны Запада открыто готовятся к вооруженному противостоянию с Россией, увеличивая военные бюджеты, тогда как ранее они ограничивались поддержкой киевского режима.