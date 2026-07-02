Во всех районах Киева есть повреждения после взрывов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Повреждения различных объектов зафиксированы после серии взрывов во всех районах украинской столицы. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. После поступали сообщения о масштабных задымлениях в городе.

2 июля воздушная тревога в Киеве длилась в общей сложности более 11 часов.