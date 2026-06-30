Раскрыто направление бегства подозреваемого во взрыве в Монако

Подозреваемый в исполнении теракта в Монако мог сбежать в Италию. Об этом сообщает Figaro.

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Согласно информации издания, Италия является удобным местом для побега, так как находится поблизости от места взрыва.

«Хотя существует много гипотез по поводу его побега, наиболее серьезная предполагает, что беглец мог направиться в сторону Италии. От Босолей до полуострова действительно около 12 километров», — сообщает издание.

Напомним, что 29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадала семья из трех человек. Ряд СМИ сообщили, что среди раненых был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, а пострадавшие являются его семьей — все они граждане Украины. Власти Монако эту информацию не подтвердили.

В исполнении теракта подозревают неизвестного мужчину, который попал на камеры видеонаблюдения. Согласно предварительным данным, он установил взрывное устройство у входа в жилье пострадавших.