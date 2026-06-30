Раскрыто направление бегства подозреваемого во взрыве в Монако

Мужчина, подозреваемый в установке и приведении в действие взрывного устройства в Монако, мог скрыться на территории Италии. Об этом сообщила газета Figaro.

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«Хотя существует много гипотез по поводу его побега, наиболее серьезная предполагает, что беглец мог направиться в сторону Италии. От Босолей до полуострова действительно около 12 километров», — отмечает издание.

Ранее мощный взрыв прогремел у подъезда жилого дома в Монако. На записях камер наблюдения был замечен неизвестный мужчина. Незадолго до взрыва он оставил рюкзак на месте происшествия. Преступник сумел скрыться.

В результате взрыва пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его жена и 13-летний сын. Ермолаев постоянно проживал в Монако, а с декабря 2023 года находится под санкциями, введенными решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденным Владимиром Зеленским. Кроме того, в 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.