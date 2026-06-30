Европейские страны понадеялись на скучный саммит НАТО в Турции

Европейские страны молятся о том, чтобы предстоящий саммит НАТО в Турции прошел скучно, стандартно, без неприятных сюрпризов, пишет обозреватель Димитар Бечев в статье для портала Foreign Policy.

Автор статьи посетовал, что в последние месяцы драма следовала за драмой. История с Гренландией, выступления американских политиков, нападение США на Иран встряхнули Европу, вызвали у нее страх за свое будущее.

Вместе с тем, пояснил Бечев, постепенно установилось шаткое равновесие — европейские лидеры смогли сбалансировать ситуацию, сохранили НАТО, пусть и в видоизмененном виде — альянс выродился в партнерство по расчету, но все же остался партнерством.

В связи с этим, разъяснил обозреватель, в Европе желают, чтобы равновесие больше на нарушалось, а заокеанский партнер стал более предсказуемым.

Ранее сообщалось, что предстоящий саммит НАТО, который пройдет 7–8 июля в Турции, вызвал бурные дискуссии в европейском политическом пространстве.

Это вызвано тем, отмечают эксперты, что на саммите будет обсуждаться политика альянса в отношении России, подготовка к возможному конфликту с Москвой.