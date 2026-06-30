Версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на украинского бизнесмена Владимира Ермолаева в Монако является приоритетной в рамках начатого по факту взрыва расследования. Об этом сообщает газета Le Figaro.

"По данным нескольких источников, с которыми удалось связаться Le Figaro, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит СБУ", - пишет издание.

Представители украинского олигарха сделали заявление после покушения в Монако

Оно напоминает, что Ермолаев отказался от украинского гражданства и подпал под персональные санкции со стороны Киева.