В Чехии предложили лишить Зеленского ордена Белого льва

Депутаты от правящего в Чехии движения «Свобода и прямая демократия» предложили лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва — высшей чешской награды. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил депутат Индржих Райхл, основанием для такого решения является присвоение Зеленским названия «Герои УПА*» (признана экстремистской и запрещена в России) одной из частей ВСУ. Он уточнил, что «нельзя смириться» с тем, что высшая награда Чехии была выдана человеку, который присваивает воинским частям своей страны названия нацистских формирований.

«Могу напомнить, что части УПА* убивали чехов и словаков до 1947 года, когда их наконец окончательно победила Чехословацкая армия в рамках так называемой "Акции "Б". Между прочим, эта буква "Б" означала "бандеровцы"», — заявил он.

Напомним, что ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла из-за героизации последним деятелей УПА* — тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров УПА*. Позже одному из подразделений ВСУ присвоили имя «Героев УПА*».

В ответ на это решение, ряд чиновников из Украины стали отказываться от польских наград. В свою очередь, польские политики также стали возвращать украинские награды.

*признана экстремистской и запрещена в России.