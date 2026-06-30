Куба запросила заседание ГА ООН о необходимости прекращения блокады США

Куба решила запросить на 7 июля заседание Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в связи со сложившейся в стране ситуацией из-за торгово-экономической и финансовой блокады США в отношении острова. Об этом сообщил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья на пресс-конференции в Гаване, передает корреспондент ТАСС.

"Мы решили запросить проведение заседания Генеральной Ассамблеи ООН в свете сложной ситуации, которую переживает сейчас Куба по вине торгово-экономической блокады правительства США в отношении нашей страны, - сказал он. - Оно пройдет 7 июля".

Министр подчеркнул, что Куба не представляет никакой угрозы для Соединенных Штатов. "Это блокада угрожает благополучию нашего народа, региональному миру и нарушает все нормы международного права", - добавил он. Глава МИД выразил уверенность, что "большая часть международного сообщества поддержит Кубу".