Президент Литвы предложил один шаг для размещения ядерного оружия

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил изменить Конституцию республики для разрешения размещения на ее территории ядерного оружия. Его слова после совещания с чиновниками передает LRT.

Сейчас основной закон Литвы предусматривает запрет на размещение оружия массового поражения.

«Конституцию необходимо изменить, поскольку геополитическая ситуация продолжает ухудшаться», — подчеркнул Науседа.

По словам президента Литвы, нынешняя конституция республики была принята в иных геополитических условиях. Кроме того, Науседа считает необходимым устранить запрет на размещение ядерного оружия не через референдум, а голосование в парламенте. Для внесения поправки в Конституцию Литвы необходимо набрать 94 голоса депутатов «за» два раза, с интервалом в три месяца.

В Литве будущий премьер хочет убрать из конституции запрет размещения ядерного оружия

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас выразил поддержку инициативе по возможности размещения ядерного оружия в стране. До этого чиновник рассказал, что на национальном уровне уже ведутся соответствующие обсуждения по этому вопросу.