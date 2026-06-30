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Алис Вайдель выступила с предложением по санкциям против РФ

Андрей Дуванов

Лидер ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель предложила отменить санкции против России. Об этом сообщает Reuters.

Алис Вайдель выступила с предложением по санкциям против РФ
© РИА Новости

По мнению Вайдель, Германии необходимо перестать бойкотировать энергоресурсы из России, так как экономика страны находится в упадке. Она заявила, что потеря российских нефти и газа «отбросила Германию на годы назад» и лишила страну тысячи рабочих мест.

Вайдель также добавила, что дешевая энергия из России «была залогом успеха лозунга “Сделано в Германии”».

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