Алис Вайдель выступила с предложением по санкциям против РФ

Лидер ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель предложила отменить санкции против России. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Вайдель, Германии необходимо перестать бойкотировать энергоресурсы из России, так как экономика страны находится в упадке. Она заявила, что потеря российских нефти и газа «отбросила Германию на годы назад» и лишила страну тысячи рабочих мест.

Вайдель также добавила, что дешевая энергия из России «была залогом успеха лозунга “Сделано в Германии”».

Кандидат в канцлеры ФРГ пообещал наладить отношения с Россией

Ранее Вайдель пообещала наладить отношения с Россией.