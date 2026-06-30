Премьер Венгрии Мадьяр заявил о рисках нехватки питьевой воды в стране

Венгрия столкнулась с дефицитом питьевой воды из-за аномальной жары. Об этом заявил глава правительства Венгрии Петер Мадьяр.

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Он рассказал, что в стране до конца 1 июля продлён максимальный уровень опасности из-за жары, в 120 населённых пунктах введено ограничение на использование воды второй степени, в трёх возник дефицит воды, в общей сложности это затронуло 6797 человек.

«В выходные дни спрос на воду был на 55% выше среднего, а в некоторых местах потребление превысило норму более чем в два раза. Это означает, что система не может восполнить недостающую воду из водохранилищ в ряде мест. Если мы сейчас не сократим потребление, с серьезной нехваткой воды могут столкнуться и другие населенные пункты», — написал Мадьяр в соцсетях.

Ранее Bloomberg писало, что французские атомные электростанции снизили выработку электроэнергии до минимума за девять месяцев из-за аномальной жары.