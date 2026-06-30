Венгрия столкнулась с критическим дефицитом питьевой воды из-за аномальной жары. Об этом написал глава правительства европейской страны Петер Мадьяр в своем профиле в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

По словам чиновника, системы водоснабжения работают на пределе своих возможностей: так, потребление воды в выходные дни достигло уровня, в полтора-два раза превышающего обычный. Он подчеркнул, что если немедленно не сократить потребление по всей Венгрии, в отдельных населенных пунктах возникнет острая нехватка воды. В данный момент в зоне обслуживания Дунайской региональной гидроэлектростанции в 120 населенных пунктах ввели ограничение на водоснабжение. В некоторых местах запасы питьевой воды в хранилищах оказались исчерпаны — туда ее приходится доставлять с помощью автоцистерн.

Рекордная жара в Европе: жертвы, риски и последствия

В связи с опасной ситуацией премьер-министр призвал граждан ограничить потребление воды и использовать ее только в действительно необходимых целях. Он добавил, что первостепенно водой нужно обеспечить медицинские учреждения, дома престарелых, а также особо важные объекты инфраструктуры и подразделения пожарной охраны.

Ранее стало известно, что почти три миллиона жителей Кубы ежедневно сталкиваются с нехваткой воды по причине серьезного дефицита нефти, который вызван энергетической блокадой США.