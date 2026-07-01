Нетаньяху: война против Ирана, ХАМАС и «Хезболлы» не закончена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война против Ирана, палестинского движения ХАМАС и ливанской «Хезболлы» не закончена.

По его словам, Израиль сейчас «сильнее, чем когда-либо», а угрозы для страны удалось существенно снизить.

«Это никогда не заканчивается... Нам предстоит сделать ещё многое. Мы разберёмся с тем, что осталось от иранской оси (поддерживающих Иран вооружённых групп. — RT)», — цитирует премьера The Times of Israel.

Ранее глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что вооружённый конфликт Израиля и Ирана может возобновиться.