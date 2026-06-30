Премьер Польши не утвердил лишение Зеленского почетного ордена

Премьер-министр Польши Дональд Туск не заверил своей подписью решение президента республики Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла, передают РИА Новости.

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«Премьер-министр Дональд Туск не ставил свою подпись под указом президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла», — рассказал журналистам представитель канцелярии главы правительства Польши.

По его словам, решение президента о лишении государственных наград должно быть подкреплено контрасигнатурой премьер-министра. Однако формально в этой ситуации подпись главы правительства уже не имеет значения, поскольку Зеленский добровольно отказался от ордена.

Решение Навроцкого о лишении украинского президента государственной награды вызвало резкую критику со стороны Туска, назвавшего этот шаг разжиганием ненужной напряженности в отношениях с Киевом.

Ранее Навроцкий заявил о намерении ограничить контакты с Зеленским. Подобная риторика стала следствием политики украинского лидера по героизации Украинской повстанческой армии (УПА; признана экстремистской и запрещена в России).