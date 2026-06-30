«Пути назад нет»: в Швеции высказались об отношениях с Россией

Глава шведской военной разведки Томас Нильссон заявил, что отношения его страны с Россией уже не вернутся к норме. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Нильссона, Швеция не рассматривает текущее состояние отношений как временное явление. Он объяснил, что Стокгольм считает, что «Россия выбрала свой путь», поэтому пути назад не будет.

«Мы не рассматриваем этот кризис как временный. Россия выбрала свой путь, и пути назад нет», — заявил он.

Глава разведки также добавил, что сегодня страны находятся в глубоком структурном стратегическом противостоянии.

«Мы не можем просто так отмахнуться от этого», — добавил Нильссон.

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