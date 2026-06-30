Тело Али Хаменеи доставят в Ирак

Тело верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате ударов вооруженных сил США и Израиля, будет доставлено в Ирак, где для мусульман-шиитов будут организованы церемонии прощания. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи на брифинге в Тегеране.

По его словам, власти двух стран уже провели "необходимые консультации по вопросам, связанным с церемониями", а в Ираке для координации с иранской стороной был сформирован специальный комитет. В свою очередь Али Акбар Пурджамшидиан, секретарь штаба по организации церемоний прощания и похорон, в ходе пресс-конференции пояснил, что тело аятоллы будет отправлено в Ирак 8 июля.

Иракские города Кербела и Наджаф, куда поочередно будет доставлено тело Али Хаменеи, считаются священными у шиитов.

Убитого в феврале главу Ирана Хаменеи наконец решили похоронить

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города исламской республики, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. 13 июня иранская гостелерадиокомпания информировала о том, что попрощаться с Хаменеи можно будет 4, 5 и 6 июля в Тегеране, 7 июля - в Куме, а погребение состоится 9 июля в его родном городе Мешхед.