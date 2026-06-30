Верховный суд США расширил полномочия Трампа: что об этом пишут зарубежные СМИ

Верховный суд США наделил президента Дональда Трампа широкими полномочиями, позволяющими подчинить большую часть федерального регулирующего аппарата своей воле. Как расширение полномочий Трампа оценили зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Напомним, что после своей победы на президентских выборах Дональд Трамп объявил о создании Департамента государственной эффективности США (DOGE), задачами которого стали «демонтаж» правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов и сокращение расходов правительства. Он также подписал указ об упрощении увольнения федеральных служащих.

В январе 2025 года были уволены все сотрудники Пентагона, отвечавшие за Украину; все члены наблюдательных советов военных вузов, а также 5,4 тыс служащих, находившихся на испытательном сроке. Также Министерство по делам ветеранов уволило свыше 1000 сотрудников-стажеров, в том числе исследователей, занимающихся вопросами психического здоровья, реабилитации от зависимостей и протезирования.

Накануне Верховный суд США «принес Дональду Трампу крупную победу», поддержав его решение уволить по собственному желанию руководителей независимых федеральных агентств. Исключением стала глава Федеральной резервной системы Лиза Кук, которая сохранит свою работу, пока борется с попытками президента уволить ее из-за обвинений в мошенничестве с ипотекой, пишет Associated Press.

«Мы считаем, что такая защита от увольнения противоречит принципу разделения властей, закрепленному в Конституции», — пояснил председатель Верховного суда Джон Робертс.

Верховный суд наделил президента Дональда Трампа широкими полномочиями, позволяющими подчинить большую часть федерального регулирующего аппарата своей воле, считает Bloomberg.

«Это значительное расширение влияния исполнительной власти, которое позволит Трампу увольнять руководителей независимых агентств, контролирующих рынки, защищающих потребителей и обеспечивающих соблюдение правил на рабочих местах», — говорится в статье.

А в The Washington Post уверены, что решение Верховного суда может привести к серьезным изменениям в структуре федерального правительства.

«В своем посте в Truth Social Трамп назвал решение «БОЛЬШОЙ ПОБЕДОЙ», заявив при этом, что продолжит борьбу за отстранение Кук от должности», — пишет издание.

В свою очередь телекомпания CNN высказала мнение, что именно Верховный суд стал той силой, которая меняет облик США, так как девять судей «постоянно вынуждены разрешать самые острые споры, возникающие из-за раскола нации на две идеологические половины, которые не в состоянии урегулировать другие институты».

«На фоне бушующего вокруг Дональда Трампа шторма Верховный суд формирует современные представления о социальных вопросах, реформирует избирательную систему и решает споры о культурных различиях, заложенные в политическом проекте президента, такие как права трансгендеров* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и вопрос о том, кто имеет право называться гражданином США», — констатировали журналисты.

При этом, по данным The New York Times, именно Верховный суд заблокировал важнейший путь к ограничению практики голосования по почте, которую нынешний американский лидер Дональд Трам долгое время называл главной причиной своего поражения на выборах 2020 года. Решение подтвердило закон штата Миссисипи, разрешающий прием бюллетеней, отправленных по почте, в течение пяти дней после дня выборов.