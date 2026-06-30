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Раскрыты детали побега подозреваемого во взрыве в Монако

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Подозреваемый во взрыве в Монако мог бежать во Францию, его местоположение на данный момент неизвестно.

Раскрыты детали побега подозреваемого во взрыве в Монако
© Лента.Ru

Об этом заявил государственный министр Монако Кристоф Мирман, его слова приводит телеканал BFMTV.

«Предполагаемый преступник, по всей видимости, уехал во Францию. Значительное и всестороннее сотрудничество, начавшееся вчера между судебными и разведывательными службами Монако и Франции, продолжается», — отметил министр.

Кроме того, генеральный прокурор Монако Стефан Тибо добавил, что власти «делают все возможное, чтобы как можно скорее задержать и установить личность нападавшего». По его словам, предполагаемый преступник бежал вдоль границы с Францией, однако неизвестно, получал ли он помощь во время побега.

«Это произошло на границе с Босолей, он скрылся, предположительно пешком, и французская полиция, находящаяся на границе, также вмешалась, чтобы установить его личность и попытаться отследить его передвижения», — подчеркнул прокурор.

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Ранее Тибо заявил, что власти княжества больше не считают происшествие терактом, а расценивают его как покушение на жизнь украинского олигарха Вадима Ермолаева.