Пока вы не уснули: тело Али Хаменеи доставят в Ирак, массированная атака ВСУ на Подмосковье
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В Кремле выступили с обращением к мировому сообществу по поводу Украины
Международное сообщество должно обратить внимание на атаку Вооруженных сил Украины на Московскую область, в результате которой погиб шестимесячный ребенок. С таким обращением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы еще раз, пользуясь случаем, хотели бы обратить внимание международного сообщества, привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима», — заявил пресс-секретарь российского лидера.
Тело Али Хаменеи доставят в Ирак
Тело верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате ударов вооруженных сил США и Израиля, будет доставлено в Ирак, где для мусульман-шиитов будут организованы церемонии прощания. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи на брифинге в Тегеране.
По его словам, власти двух стран уже провели "необходимые консультации по вопросам, связанным с церемониями", а в Ираке для координации с иранской стороной был сформирован специальный комитет.
Раскрыт размер средней зарплаты в Москве
Средняя заработная плата в Москве в 2026 году достигла 219,6 тыс. рублей. За последние пять лет средняя зарплата в столице выросла более чем на 103 тыс. рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
По итогам марта 2026 года среднемесячная номинальная зарплата в Москве увеличилась более чем на 30 тыс. рублей. В среднем по России номинальная заработная плата составляет 113 654 рубля.
Губернатор рассказал о разрушениях после массированной атаки ВСУ на Подмосковье
В Подмосковье в результате массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены административное здание и жилые дома. О разрушениях рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.
По его словам, всего в ночь на 30 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы отразили в регионе атаку 60 беспилотников. Дроны уничтожены в Домодедове, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцове, Бронницах, Раменском, Ступине, Коломне и Егорьевске.
На Солнце зафиксирована гибель неизвестной кометы
Неизвестная ранее комета разрушается при сближении с Солнцем. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"На Солнце прямо сейчас гибнет случайно приблизившаяся к нему комета. Не имеющая ни имени, ни номера в каталоге", - говорится в сообщении.
Появились новые детали подрыва украинского олигарха в Монако
Спутнице украинского бизнесмена Вадима Ермолаева оторвало ноги при взрыве в Монако. Подробности теракта опубликовала местная ежедневная газета Monaco-Matin со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
Отмечается, что три основных жертвы теракта выжили. Их оставили в больницы Ниццы в экстренном порядке. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывает состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей.
Скандальный боец ММА Джихад Юнусов погиб на СВО
Скандальный боец смешанных единоборств (ММА) Джихад Юнусов, известный под прозвищами Иван Грозный, Дикий и Злой, погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации издания, Юнусов находился в зоне боевых действий не более месяца и участвовал в штурмах.
Он взял позывной "Зверь" на фронте, а погиб во время наступления. О его уходе на фронт было объявлено в конце мая, после того как он оказался в центре скандала.
Нефтепродукты нашли на побережье российского региона
На Сахалине обнаружили нефтепродукты в морской береговой зоне рядом с несколькими селами. Об этом сообщает администрация российского региона, передает ТАСС.
Выбросы мазута нашли на побережье в районе сел Белинское, Парусное и Красногорск Томаринского района.
Москвичам пообещали проклятье выходных
Столицу ждет погодное «проклятье выходных», когда солнечная и теплая на рабочей неделе погода испортится. Об этом пишет в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам специалиста, погода в столичном регионе активно улучшается с начала недели, чему способствует периферия надвигающегося с запада антициклона. Тепло продержится до четверга, 2 июля.
Протоиерей Ткачев призвал христиан не читать новости
Протоиерей Андрей Ткачев призвал христиан отказаться читать новости, чтобы не сойти с ума. Своими мыслями он поделился в личном блоге.
Священник выпустил видеоролик с названием «Важное наставление», в котором порекомендовал людям перестать с утра «втыкаться в блудную и бездарную» ленту новостей, где отсутствует правда. Вместо этого он предложил изучать Псалтырь или молитвенник.