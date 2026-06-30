Угроза для Каллас: в Брюсселе заговорили о ликвидации дипломатии ЕС

ЕС столкнулся с глубоким внутренним кризисом - его внешнеполитическая модель перестала справляться с современными вызовами, пишут «Известия». По версии автора статьи, накопившиеся разногласия между Брюсселем и странами ЕС парализуют процесс принятия решений.

Издание Politico ранее рассказало, что в Брюсселе обострились кулуарные споры по поводу Европейской службы внешних связей (EEAS). Источники в дипломатических кругах признают, что в Еврокомиссии и Совете ЕС сформировались сильные группы влияния, выступающие за полный роспуск этой службы. Критики отмечают, что у ведомства нет четких целей и реальных инструментов для продвижения интересов ЕС на глобальной арене.

Громоздкая конструкция внешней политики ЕС включает в себя Еврокомиссию, Европейский совет, профильных министров, EEAS и министерства иностранных дел 27 государств. Главной проблемой этой схемы стала низкая скорость работы: любое заявление требует сотен внутренних согласований, а принцип единогласия позволяет любой стране заблокировать общую инициативу.

Пока крупнейшие мировые игроки реагируют на кризисы мгновенно, европейская дипломатия тратит недели на споры, балансируя между наднациональным управлением и национальным суверенитетом. В авангарде сторонников реформ идет Франция, подготовившая три варианта перестройки: от радикального урезания полномочий главы евродипломатии (сейчас это Кая Каллас) в пользу Еврокомиссии или Евросовета до противоположного сценария - расширения ее власти на смежные сферы вроде торговли.

Германия при этом занимает более осторожную позицию, предлагая лишь повысить эффективность текущего управления. Первое обсуждение этих инициатив на уровне министров запланировано на начало сентября в Ирландии.

По версии «Известий», внутренний кризис отчетливо виден на примере соперничества в Брюсселе: дипломатическая служба EEAS под руководством Каллас проигрывает аппаратную борьбу Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. ЕК контролирует реальные финансовые рычаги, торговлю и оборонные программы.

Размытость полномочий дошла до того, что на ближневосточном треке переговоры с Израилем фактически вела еврокомиссар Дубравка Шуица, пока Каллас теряла прямые контакты с израильским МИД. Ситуацию осложняет и личное соперничество лидеров институтов, а также грядущее сокращение бюджета EEAS с 2028 года.

Европейская дипломатическая служба, созданная в стабильную эпоху после холодной войны, оказалась не готова к новой реальности, где торговые тарифы, экспортный контроль и военные конфликты стали привычными инструментами жесткой конкуренции держав. Итог грядущих дискуссий в ЕС определит, сможет ли Европа стать гибким геополитическим игроком или окончательно погрязнет в бюрократических согласованиях.