Иран сделал заявление о переговорах в Дохе

Иран, вероятно, проведет переговоры только с катарской стороной как с посредником в диалоге с США. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, сообщает РИА Новости.

«У нас нет планов встречаться с американскими представителями ни на каком уровне в предстоящие дни», — сказал он.

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, в Дохе завтра пройдут переговоры касательно реализации положений меморандума. Он уточнил, что обсуждение будет касаться вопроса о разблокировке иранских активов, но пройдет с катарской стороной.

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Ранее МИД Катара заявил, что прямых встреч между делегациями США и Ирана в Дохе не планируется. Уточняется, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Катар для встреч с посредниками, чтобы обсудить ход переговоров.