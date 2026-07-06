«Бамбуковые жены»: что азиаты с ними делают

В Азии много веков был популярен необычный предмет. Подробнее о нем — в материале «‎Рамблера».

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Что такое «бамбуковая жена»?

Это изделие из бамбука в разных странах называют по-разному, но суть везде одна. В Китае его именуют чжу фужэнь, в Японии тикуфудзин, в Корее чукбуин, во Вьетнаме чук фу нян. На всех этих языках название переводится примерно одинаково — «бамбуковая жена».

Название закрепилось потому, что летними ночами мужчины обнимали именно этот предмет вместо собственных жен. Он передавался по наследству от отца к сыновьям. Кстати, женщинам тоже полагался отдельный, уменьшенный вариант изделия под названием чукно. Но доступен он был только для семей зажиточных горожан.

Изготавливают предмет из тонко нарезанных полосок бамбука, которые вручную сплетают в полый цилиндр или изогнутый валик. Получается он размером с человеческое тело.

Назначение у «бамбуковой жены» сугубо практическое. В жарком и влажном климате региона уснуть довольно сложно. Отверстия в плетеной конструкции обеспечивают свободное движение воздуха вокруг тела и помогают коже отдавать тепло. Спящий обхватывал цилиндр руками и ногами примерно так же, как обнял бы другого человека, и за счет этого увеличивалась площадь поверхности, которая соприкасается с прохладным воздухом. Изделие спасало мужчин от жары даже при температуре около 35 градусов и влажности до 95 процентов.

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Когда появилась эта традиция?

В Корее «бамбуковая жена» упоминается уже в XIII веке, в эпоху династии Корё — уже тогда ее держали при себе во время сна на деревянных полах традиционных домов ханок. Качественные изделия делали вручную из лучшего бамбука, который выращивали в уезде Тамьян провинции Чолла-Намдо. Процесс был настолько трудоемким, что мастер успевал сплести не больше одной-двух «бамбуковых жен» за один раз, поэтому долгое время предмет считался дорогим штучным товаром.

При чем здесь голландцы?

В европейских и американских источниках XIX века тот же предмет получил совсем другое имя — «голландская жена». Корни этого названия ведут в колониальную Индонезию. Похожий валик из капока или бамбука упоминается уже в малайско-голландском справочнике 1803 года. А в 1845 году швейцарский хирург и ортопед Морис Эдмон Мюллер описывал его как «‎длинную круглую подушку, которая обеспечивает прохладный и комфортный сон людям любого сословия и пола».

По одной из версий, английское название придумал британский генерал-губернатор Раффлз, который около 1811 года заметил голландских колонистов, спящих в обнимку с валиком, и иронично окрестил предмет «голландской женой». К 1830–1850-м годам это шуточное прозвище прочно закрепилось в путевых заметках английских и американских путешественников.

Изделие до сих пор продается в Южной Корее, Индонезии и на Филиппинах. Но массовое распространение кондиционеров заметно сократило спрос на «бамбуковых жен».

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