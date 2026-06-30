Партия SPD (Свобода и прямая демократия), входящая в чешскую правительственную коалицию, будет добиваться лишения Владимира Зеленского высшей государственной награды - ордена Белого льва. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Согласно его информации, SPD на предстоящей встрече лидеров партий чешской правительственной коалиции выдвинет соответствующее предложение. Партия также внесет его в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики с тем, чтобы парламентарии выступили с соответствующей рекомендацией к президенту Чехии. Лишить награды кого-либо может лишь глава государства.

Выступивший с инициативой лишения Зеленского чешского ордена депутат нижней палаты парламента Йиндржих Райхл проинформировал, что был вдохновлен примером Польши.

Президент этой страны лишил недавно Зеленского высшей государственной награды Польши - ордена Белого орла.

"Мы не можем молчать по поводу того, что наша высшая государственная награда находится у человека, присваивающего военным подразделениям имена нацистских чудовищ", - заявил Райхл.

Зеленский вскоре после 24 февраля 2022 года был награжден орденом Белого льва занимавший на тот момент пост президента Чехии Милошем Земаном.