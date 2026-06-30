«Обчистили не ту бабушку»: военкор о причинах покушения на украинского олигарха

Военный корреспондент Александр Коц считает, что взрыв в Монако может быть связан с деятельностью сети украинских колл-центров. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Накануне, 29 июня, в одном из жилых домов Монако произошел взрыв, после того как неизвестный оставил там сумку. В результате взрыва пострадали несколько человек.

СМИ писали, что речь идет о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Он был одним из крупнейших застройщиков в Днепропетровской области. Сам бизнесмен сообщал, что отказался от гражданства Украины. В 2023-м Киев ввел против него санкции.

Коц отметил, что недавно эстонский суд признал сына бизнесмена виновным в создании преступного сообщества - сети мошеннических колл-центров с базами в Киеве и Днепропетровске.

«Жертвы - Эстония, Финляндия, Германия, Литва, Турция. Ущерб - около 100 миллионов евро за три года», - отметил Коц.

Он добавил, что в феврале был убит 28-летний совладелец мошеннических «офисов».