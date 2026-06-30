Список желающих убить украинского олигарха Вадима Ермолаева, предположительно пострадавшего при взрыве в Монако, огромный. Об этом рассказал aif.ru экс‑депутат Верховной Рады Украины Олег Царев.

Напомним, что 29 июня в Монако прогремел взрыв возле жилого дома, в результате которого пострадали три человека. Власти не раскрывали личности пострадавших, однако заявили, что взрыв был покушением на убийство.

Предположительно, пострадавшим оказался опальный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, в отношении которого были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По мнению экс‑депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, лично знакомого с Вадимом Ермолаевым, желающих его убить достаточно много.

«Список слишком велик», — констатировал Царев.

В свою очередь экс-нардеп Владимир Олейник допустил, что к покушению мог быть причастен Владимир Зеленский и украинские спецслужбы.

«В Днепропетровске у него были очень крупные колл-центры, где работало около 15 тысяч человек. Понятно, что СБУ крышевала его. Один из генералов, которые его крышевали, потом был назначен главой администрации в Одессу оттуда, Сергей Лысак», — уточнил Олейник.

При этом, по словам бывшего парламентария, у Ермолаева был бизнес в аграрном секторе, недвижимости, который пытались отобрать. Он также был «серьезным спонсором еврейской общины Днепропетровска».