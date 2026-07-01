Додон потребовал отставки властей Молдавии из-за коррупционного скандала

Правительство Молдавии должно подать в отставку, а в стране должны быть проведены досрочные выборы после коррупционного скандала, связанного с трудоустройством родственников президента Майи Санду и представителей правящей Партии действия и солидарности. Об этом заявил бывший президент, лидер крупнейшей в республике оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Пришло время для отставки правительства и проведения досрочных парламентских и президентских выборов, чтобы перезапустить политическую систему страны. Именно этого хочет большинство граждан", - написал экс-президент в своем Telegram-канале, комментируя пресс-конференцию Санду, на которой она оправдывалась, заявив, что не имеет информации о родственниках, работающих в госучреждениях.

По мнению Додона, люди больше не верят в искренность правящей партии, в ее фальшивые извинения, так как если бы не журналистские расследования, то беззаконие и протекционизм продолжались бы с ведома высокопоставленных чиновников. Он выразил недоумение тем, что серьезные системные ошибки назвали "оплошностями", при этом никто из руководителей государства не ушел в отставку.

"Спустя пять лет у власти, президент Майя Санду выступила сегодня с заявлениями, которые больше напоминали предвыборные обещания, данные гражданам. Она говорила о том, что нужно сделать и исправить, словно сама не руководила до сих пор страной, имея в распоряжении все необходимые инструменты и подконтрольные государственные учреждения", - подчеркнул лидер социалистов.

Санду на прошедшей в среду пресс-конференции заявила, что не знала о коррупционном скандале со своей двоюродной сестрой Анастасией Табурчану, отметив при этом, что после случившегося ее исключили из правящей партии. Она пообещала исправить ошибки и пересмотреть порядок назначения людей на ключевые должности с учетом мнений спецслужб.

Скандал вокруг Санду

Скандал вокруг трудоустройства Табурчану и других родственников Санду разгорелся после того, как лидер Национальной партии Молдавии (НПМ) Драгош Галбур сообщил о систематическом кумовстве в окружении главы государства. Он привел примеры, что ее родственники и близкие трудоустроены на солидные должности и получают зарплаты, которые в десятки раз превышают средний уровень по стране.

Политик напомнил, что Санду пришла к власти на фоне громких обещаний искоренить коррупцию в госструктурах и провести полную очистку системы от коррупции. Однако оппозиционные силы регулярно критикуют президента и других руководителей государства за назначение лояльных людей на ключевые посты в обход конкурсных процедур.

Галбур также выразил сомнение в объективности правоохранительных органов Молдавии, отметив, что "прокуроры не являются камикадзе", чтобы расследовать деятельность лиц из ближайшего окружения главы государства.

После публикации этих обвинений Табурчану заявила, что увольняется с предприятия по использованию воздушного пространства и обслуживанию воздушного движения республики и вернет обратно миллионы леев, которые она получила за год работы. Она принесла публичные извинения за последствия, которые, по ее словам, возникли из-за этого скандала.