Токаев рассказал Путину о своем визите в Брюссель

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа была посвящена широкому кругу вопросов двустороннего взаимодействия, в особенности экономическому сотрудничеству.

В официальном релизе подчеркивается, что стороны обсудили дальнейшие перспективы укрепления российско-казахстанских отношений в рамках стратегического партнерства и союзничества. Основное внимание было сосредоточено на реализации совместных проектов, представляющих взаимный интерес и имеющих долгосрочный характер.

Кроме того, Токаев проинформировал российского коллегу о результатах своего официального визита в Брюссель, состоявшегося 22–23 июня.

Ранее в своих публичных выступлениях казахстанский лидер акцентировал внимание на историческом значении Золотой Орды, назвав её одной из ключевых страниц в летописи не только Казахстана, но и всей мировой цивилизации.