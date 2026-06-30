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«Перекинется на ЕС»: Карлсон о риске войны России и Европы

Американский телеведущий Такер Карлсон заявил в своей соцсети X, что украинский кризис близок к тому, чтобы перекинуться на Европу, включая города, в которых учатся дети американцев. По его словам, на Западе этого как будто никто не замечает, но с таким предупреждением выступают в России. В комментариях к посту Карлсона один из пользователей заявил, что западные страны «идут на эскалацию конфликта с целью вынудить Россию применить ядерное оружие». По словам комментатора, в дальнейшем это может быть использовано «в пропагандистских целях, чтобы радикализировать собственное население против России и заставить ООН выступить на их стороне».

Другая пользовательница заявила, что конфликт не «перекидывается на Европу» сам по себе. По ее мнению, все это делается намеренно, а Евросоюз «буквально силой втягивает страны в войну против России». Пользовательница заявила, что власти ЕС «крадут» деньги из пенсионных фондов и налоговых отчислений, чтобы финансировать Украину. Еще один комментатор посетовал, что жители Европы «слишком заняты решением вымышленных проблем вместо того, чтобы сосредоточиться на реальных угрозах». Он подчеркнул, что «пора требовать мира».

Венгрия поставила Украине ультиматум по членству в ЕС

Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз будут автоматически прекращены, если Киев не выполнит свои обязательства перед Будапештом, сообщает 24.hu. Выступая в парламенте, министр подчеркнула, что в течение 2026 и 2027 годов Киев обязан последовательно зафиксировать в своем законодательстве все пункты двустороннего соглашения. По словам Орбан, к формированию этих требований привлекались представители закарпатского меньшинства, и если украинский парламент не примет необходимые законы в установленный срок, европейская интеграция Киева по всем переговорным кластерам будет заблокирована.

Отвечая на вопрос депутата Лоринца Нача о конкретных сроках восстановления прав венгерской общины Украины, Орбан пояснила, что реформа должна затронуть ключевые сферы жизни региона. Если законы будут приняты, местное население сможет использовать венгерскую национальную символику, вести административное управление на родном языке и сдавать на нем выпускные экзамены. Кроме того, закарпатским венграм гарантируют сохранение национальных школ даже при малом количестве учеников, свободное использование родного языка в сфере здравоохранения и на конференциях, а также официальное право на сохранение своих культурных традиций.

Вместо доллара - золото и ИИ: центробанки готовятся к многополярному миру

В ближайшие десять лет большинство центральных банков мира планируют сокращать, а не увеличивать свои долларовые резервы из-за растущих политических рисков, связанных с американской валютой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса государственных инвесторов. Такой явный тренд на отход от доллара зафиксирован в этих опросах впервые, подчеркивает агентство. Результаты опроса полностью совпадают с глобальными дискуссиями о роли доллара как главной резервной валюты мира - споры обострились на фоне непредсказуемой политики США и растущих геополитических рисков. Участники исследования, которые управляют активами на сумму около 10 триллионов долларов, все чаще рассматривают высокую волатильность на рынках как постоянный фактор. Чтобы справиться с ней, они тестируют новые подходы, включая внедрение ИИ.

Четкой альтернативы доллару сейчас нет: в этом году он вырос на 3 процента на фоне высоких процентных ставок в США, высокого спроса на американские активы и общего стремления инвесторов обезопасить свои средства из-за войны между США и Ираном. Тем не менее около 79 процентов центральных банков и 60 процентов государственных фондов считают, что мировая валютная система постепенно переходит к «многополярному» миру. Среди резервных активов постепенно набирают популярность валюты, не входящие в первую восьмерку мировых лидеров. Центробанки стремятся увеличить долю норвежской кроны и новозеландского доллара, а также проявляют повышенный интерес к британскому фунту стерлингов. И хотя участники опроса по-прежнему планируют наращивать объемы евро и китайских юаней, они отмечают, что обе эти валюты сдерживаются структурными проблемами. Золото, которое обновило целую серию исторических максимумов и сейчас находится в резервах 82 процентов центробанков, «вышло на первый план в стратегиях управления резервами». Около 30 процентов опрошенных намерены увеличить долю драгметалла в своих резервах.

«Война против Ирана покалечила наследие ЮНЕСКО»

Агентство Reuters опубликовало эксклюзивный репортаж из Ирана - журналисты получили редкий доступ к главным историческим объектам страны, пострадавшим от авиаударов США и Израиля в марте этого года (до объявления перемирия). В ходе инспекции были зафиксированы повреждения как минимум 11 исторических комплексов, включая объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Мощные взрывные волны от бомб, сброшенных на правительственные здания Ирана, разлетались в радиусе километра и нанесли серьезный урон древней архитектуре: взрывы выбили уникальные витражи, обрушили старинные потолки в зеркальных залах дворца Голестан в Тегеране, а также повредили фундаменты и фасады 400-летних дворцов и мечетей на знаменитой площади Накш-э Джахан в Исфахане.

Опрошенные агентством эксперты в области ближневосточной археологии бьют тревогу и говорят о тектоническом сдвиге в военной тактике Вашингтона и Тель-Авива. Если в ходе прошлых кампаний в Ираке, Сирии или Афганистане американское командование строго избегало ударов по объектам из списков ЮНЕСКО, то теперь Пентагон фактически отказался от прежних приоритетов защиты культурного наследия. Хотя культурные объекты Ирана защищены Гаагской конвенцией и отмечены международными знаками, Белый дом и ЦАХАЛ оправдывают свои действия «военной необходимостью» и тем, что целями были исключительно расположенные по соседству штаб-квартиры судебной власти, администрации и объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Британская десятилетка: будущий премьер готовит революцию

Экс-мэр Манчестера и вероятный преемник Кира Стармера Энди Бернем представил амбициозный 10-летний план по радикальной перестройке британской экономики и системы управления, пишет The Telegraph. Политик намерен инициировать самую масштабную в современной истории децентрализацию власти, лишив Уайтхолл монополии на принятие решений. В рамках этой программы планируется передать контроль над региональными бюджетами, транспортом, образованием и социальным жильем сильным местным мэрам. Кроме того, Бернем пообещал усилить государственный контроль над энергетическим и водным секторами, запустить масштабное строительство муниципального жилья за пределами юго-востока Англии и изменить правила госзакупок в пользу британских компаний, чтобы преодолеть многолетний экономический спад.

Инициативы будущего премьера сразу же подверглись жесткой критике со стороны оппозиционных партий, которые обвинили его в отсутствии конкретики по ключевым вопросам. Лидер Консервативной партии Кеми Баденок потребовала от Бернема немедленно выступить в парламенте, а не ограничиваться общими фразами перед лояльной аудиторией, и ответить, готов ли он увеличивать госдолг и финансировать оборонный сектор на фоне внешних угроз. Представители правой партии Reform UK назвали план Бёрнэма «просто разговорами» и банальным перераспределением полномочий между чиновниками, подчеркнув, что у погрязшей в кризисе Великобритании нет десяти лет на ожидание. Ситуацию усугубляют и разногласия внутри самой Лейбористской партии по поводу кандидатуры нового канцлера казначейства, а также слухи о возможных налоговых реформах со стороны его соратников.