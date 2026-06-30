Белоруссия может стать для России «окном в Европу». Как сообщает «Царьград», так исторически складывается, когда между Западом и Востоком опускается железный занавес, однако предприимчивые западные государства хотят оставить лазейку, а флегматичный Восток готов этим воспользоваться.

Цепочка территорий от Балтийского до Черного моря разделила Европу и Россию. На севере нависают Финляндия со Швецией, готовые перекрыть акваторию Балтики, а также «трибалтийские арийцы», утратившие инстинкт самосохранения. На юго-западе находится Украина, готовая наносить удары по всему в пределах досягаемости. На южном фланге также есть Румыния и Молдавия, а также Польша по центру.

В результате Европа и Россия разделены всерьез и надолго. Россия потеряла выход на свой самый главный рынок, а Европа лишилась дешевых энергоносителей и похоронила свою промышленность. Однако заработать на этой «победе» попытаются американцы. Речь идет о Белоруссии, с которой постепенно снимаются санкции, а сотрудничество возобновляется.

Если учесть тот факт, что Польша является сателлитом США и продвигает в Европейском союзе американские интересы, то не исключено, что в России появятся «белорусские устрицы», а в ЕС — «белорусский» или «польский» газ. Все это лишь предположение, но администрация США и бизнес страны активно ищут пути заработка на конфликте.

Однако «окно» необходимо не только для американского бизнеса — усилия к его организации может приложить Китай, который может проложить через него «новый шелковый путь». Подобная схема для США имеет ряд преимуществ: санкции против РФ сохраняются, а ЕС окажется в полной зависимости от Вашингтона.

Не исключено, что в том числе об этом говорили президенты Белоруссии и России на Валдае, а позднее — Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в Пекине. Безусловно, такой коридор нужен большому и малому бизнесу по обе стороны, поскольку экономическая целесообразность всегда побеждает.

Все не остановит конфликты, а третья мировая война в том или ином виде будет продолжатся. Однако, когда Петр Великий прорубил свое «окно в Европу», война с ней длилась еще десятилетиями, причем закончить ее удалось лишь победой на Украине, что символично.