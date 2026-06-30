Британия сократит инвестиции в дороги и энергетику ради обороны

Великобритания рассчитывает увеличить оборонные расходы за счет сокращения инвестиций в развитие сети дорог и энергетические проекты, но обойдется без выпуска облигаций.

Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер, представляя оборонный инвестиционный план.

"Некоторые проекты капитального строительства, например в сфере дорожной инфраструктуры и энергетики, хотя и важны, но не являются жизненно необходимыми в ближайшей перспективе, поэтому больше не будут реализовываться в соответствии с первоначальными планами", - сказал глава правительства, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

Стармер пояснил, что финансирование обороны "требует принятия жестких, но необходимых мер". Поэтому, пояснил глава правительства, финансирование будет обеспечено за счет "перераспределения расходов между государственными ведомствами" - бюджет всех других министерств будет сокращен на 1%.

Премьер отверг идею эмиссии облигаций, чтобы привлечь необходимые средства на перевооружение. С ней выступила партия "Либеральные демократы".

"Оборонные облигации - это всего лишь заимствования под другим названием. Финансирование таким способом приведет к росту процентных ставок в то время, когда уже каждый десятый фунт государственных расходов идет на выплату процентов по долгу", - сказал политик.

Ранее Стармер объявил, что правительство выделит на оборону королевства дополнительно £15 млрд ($19,8 млрд), доведя общий уровень расходов по этой статье до почти £300 млрд в предстоящие четыре года.