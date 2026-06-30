Президент Ирана сделал заявление по переговорам с США

Иран в переговорах с США ни при каких обстоятельствах не пойдет на уступки, касающиеся прав, интересов и национальных принципов страны. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает Al Jazeera.

Пезешкиан раскритиковал «попытки некоторых политических групп подорвать переговорную команду Ирана». По его словам, все этапы переговоров проходили в полной координации с верховным лидером Ирана и в рамках правового поля страны.

Иранский лидер подчеркнул, что его переговорная команда стремится защитить права народа и национальные интересы страны, а соглашение является «еще одним дипломатическим достижением» для жителей Ирана.

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Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в Доху на фоне ожидания американской стороной переговоров с Ираном. В свою очередь, глава МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе для работы над вопросом о разблокировке иранских активов, однако данный визит не связан с переговорами с США.