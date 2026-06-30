Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине 3,9 миллиардов евро на закупку БПЛА. Это средства из кредита на 90 миллиардов евро, который Европа согласовала для Киева.

Стоит отметить, что ЕК обещала транш в размере 5,9 миллиардов евро. Но фон дер Ляйен заверила, что остальные деньги «последуют».

До этого сообщалось, что на июльском саммите НАТО в Анкаре финансовые обязательства альянса по военной помощи Киеву могут быть сокращены до 10-12 миллиардов долларов вместо обсуждавшихся 40 миллиардов долларов. Изменение связано с позицией США.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин говорил, что хорошим кандидатом в переговорщики от ЕС с точки зрения России будет тот, кто не сделал и не сказал гнусностей в отношении Москвы.