В Литве будущий премьер хочет убрать из конституции запрет размещения ядерного оружия

Будущий глава правительства Литвы Миндаугас Синкявичюс считает, что статью конституции о запрете размещения на территории республики ядерного оружия (ЯО) следует удалить.

Неделю назад литовское правительство во главе с премьером Ингой Ругинене ушло в отставку. Известно, что новый кабинет министров возглавит лидер социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс.

По его мнению, «было бы политически более корректно просто удалить эту статью». Слова Синкявичюса приводит портал 15min.

«В конституциях соседних стран ничего не говорится – ни да, ни нет, - сослался политик. - И непонятно, надо ли стараться что-то говорить на эту тему».

Газета Financial Times в начале июня сообщила: Вашингтон обсуждает возможность размещения ЯО в «дополнительных европейских странах НАТО». Речь идет о самолетах двойного назначения, способных наносить ядерные удары. Как утверждает FT, в предложении о размещении таких самолетов заинтересованы балтийские страны и государства восточного фланга НАТО.

Сейчас основной закон Литвы запрещает нахождение на территории республики оружия массового поражения или иностранных военных баз. Однако местные политики (включая президента Гитанаса Науседу) не исключают возможности внесения поправок в конституцию.