Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, претендующая на пост канцлера ФРГ, пообещала кардинально пересмотреть внешнеполитический курс страны в случае своей победы на предстоящих выборах. В первую очередь она намерена восстановить экономические и энергетические связи с Россией, которые, по её мнению, были разрушены действующим правительством.

В интервью агентству Reuters политик жёстко раскритиковала нынешний курс Берлина, подчеркнув, что отказ от дешёвых российских энергоносителей нанёс серьёзный удар по немецкой промышленности. Она напомнила, что доступ к недорогим ресурсам долгие годы был фундаментом конкурентоспособности местного производства и гарантией качества товаров с маркировкой «Сделано в Германии». Теперь же, по словам Вайдель, Германия попала в зависимость от США, которые поставляют энергоносители по значительно завышенным ценам, что поставило экономику страны в сложное положение.

Кроме того, кандидат в канцлеры раскритиковала общую позицию западного альянса по украинскому вопросу, назвав её уязвимой и не соответствующей настроениям внутри самого немецкого общества. Она заявила, что простое копирование линии Вашингтона и Брюсселя без учёта национальных интересов ФРГ ведёт в тупик. По мнению Вайдель, правительство Олафа Шольца игнорирует запросы сограждан, которые всё более скептически относятся к затягиванию конфликта и не видят выгоды в многомиллиардной помощи Киеву.

В Германии призвали вернуться к российским нефти и газу

Примечательно, что эти заявления прозвучали на фоне официальной позиции Евросоюза, где ранее глава Евросовета Антониу Кошта категорично заявил, что блок не рассматривает возможности переговоров с Москвой. Сейчас главной задачей Брюсселя остаётся поиск новых способов давления на Россию и сохранение поддержки Украины. Однако Вайдель, представляющая оппозиционную силу, фактически бросает вызов этой линии, предлагая немцам альтернативный путь, который предполагает перезагрузку отношений с восточным соседом ради спасения собственной экономики.