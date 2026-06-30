Киев накрыло едким облаком из Чернобыля

Киев накрыло едким облаком из-за пожара, продолжающегося в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил журналист украинского телеканала «Эспресо» Андрей Смолий.

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— В Киеве снова жесть. Столицу снова затянуло едкой тучей из Чернобыля — дышать нечем! Жители столицы, уходите с улиц и закрывайте окна. Фиксируются превышения частиц вредных веществ, — написал Смолий в своем Telegram-канале.

Пожар в лесу в Чернобыле не могут потушить третий день

В свою очередь издание «Общественное. Новости» сообщило, что в ряде районов Киева индекс качества воздуха превышает норму в четыре раза, что небезопасно для здоровья, передает ТАСС.

В мае ученые рассказали, что Чернобыльская зона отчуждения стала одним из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе. Согласно их исследованию, несмотря на радиоактивное загрязнение, зона, непригодная для постоянного проживания людей, со временем стала важной территорией для дикой природы.

26 апреля 1986 года на атомной станции в Чернобыле произошла крупнейшая техногенная катастрофа. О трагедии и ее последствиях — в материале «Вечерней Москвы».