Туск еще не заверил подписью лишение Зеленского Ордена Белого орла

Польский премьер Дональд Туск ещё не заверил подписью решение президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого орла на фоне героизации нацизма, заявил представитель канцелярии главы правительства.

«Насколько мне известно, премьер-министр Дональд Туск не ставил свою подпись под указом президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого орла», — сообщил собеседник РИА Новости.

Он предположил, что формальности уже не имеют значения, так как Зеленский добровольно вернул польский орден.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.

Зеленский также обвинил Навроцкого, что он якобы пытается заработать политические очки на скандале вокруг прославления УПА Киевом.

Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник сравнила поведение Зеленского с неприличным жестом в адрес Варшавы.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).