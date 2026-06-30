Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X обвинил киевский режим в причастности к мощному взрыву, произошедшему накануне в Монако. Он заявил, что режим Владимира Зеленского «перешел черту», совершая нападения у берегов Франции.

На этом фоне Филиппо призвал немедленно прекратить финансирование Украины и поставки ей оружия, а также раскритиковал участие украинских военнослужащих в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

Правитель Монако отреагировал на первый теракт в истории страны

Ранее Le Figaro писало, что пострадавшими при взрыве в Монако могли быть украинский олигарх, его жена и ребенок.