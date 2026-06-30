На Украине вводят графики отключения электричества на фоне жары

Графики почасовых отключений электричества в вечерние часы вводят на Украине на фоне высокой температуры воздуха и нехватки электроэнергии. Об этом сообщили в украинском Минэнерго.

По его данным, "аномально жаркая погода" привела к существенному росту потребления электроэнергии.

"Сегодня с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме до одной очереди", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В Минэнерго также призвали граждан к экономному потреблению электроэнергии в дневные часы.

Согласно данным Укргидрометцентра, на Украине наблюдается аномальная жара: температура воздуха достигает плюс 33 - плюс 38 градусов в западных областях и от плюс 30 до плюс 35 в центральных и южных регионах.