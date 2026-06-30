Правитель Монако отреагировал на первый теракт в истории страны

Князь Монако Альбер II официально осудил теракт, который произошёл в центре княжества, и назвал это событие глубочайшим шоком для всех жителей страны. Соответствующее обращение было опубликовано пресс-службой Княжеского дворца, где монарх подчеркнул серьёзность случившегося и его беспрецедентный характер для небольшого европейского государства.

В своём заявлении правитель Монако особо отметил профессионализм и оперативность сотрудников сил общественной безопасности, которые незамедлительно приступили к работе на месте происшествия. Князь также выразил искренние слова поддержки и соболезнования всем пострадавшим, а также их родственникам и близким. Кроме того, Альбер II обратился ко всем жителям княжества, заверив, что ситуация находится под полным контролем властей.

Раскрыто состояние пострадавших при теракте в Монако

Местные власти официально квалифицировали взрыв у входа в жилой дом именно как террористический акт, подчеркнув, что подобного в истории Монако ещё не случалось. Сразу после этого в княжестве был активирован так называемый «красный план перехвата» — специальный протокол экстренного реагирования, который позволяет задействовать все имеющиеся ресурсы полиции и жандармерии.

Правоохранительные органы уже начали масштабную поисковую операцию: предполагаемый злоумышленник объявлен в розыск, а полиция проверяет все возможные версии и отрабатывает записи с городских камер наблюдения, чтобы как можно скорее задержать преступника.

Подорванный в Монако олигарх владел мошенническими колл центрами.