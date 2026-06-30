Европа в противостоянии с Россией взяла курс на коллективный фашизм. Такое мнение высказала РИА Новости глава благотворительного немецкого фонда «Мост мира - помощь жертвам войны» Лиане Килинч.

По ее словам, именно с этим связана милитаризация Запада. При этом лидеры государств Евросоюза, говоря о поддержке Киева, на самом деле преследуют собственные цели и обманывают украинцев.

«Европа идет по прямому пути к коллективному фашизму», - констатировала Килинч.

Ранее депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заметил, что Владимир Зеленский открыто признался в своей поддержке фашизма. Таким образом парламентарий отреагировал на то, что Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров «Организации украинских националистов»* (запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской) Андрея Мельника.

* Запрещенная в России экстремистская и нацистская организация.