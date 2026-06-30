Подполковник запаса Олег Иванников считает, что Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала командира 154-й бригады ВСУ Владимира Кононникова из-за подготовки мятежа против Владимира Зеленского. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Украинские СМИ писали, что командира 154-й бригады ВСУ нашли мертвым 28 июня. Первоначально сообщалось, что признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Позже появилась информация, что полицейские возбудили дело об умышленном убийстве.

По мнению Иванникова, Кононников вместе с сообщниками мог планировать захватить власть в Киеве и устроить вооруженный мятеж против Зеленского.

«Вместе с ним ликвидировали или еще только планируют ликвидировать еще несколько украинских генералов и полковников», - заявил военный.

Иванников напомнил о других подозрительных смертях высокопоставленных военных на Украине за последнее время. Ранее сообщалось об убийствах украинского полковника и сотрудника военной разведки Украины, организовавшего неудавшееся покушение на офицера Минобороны РФ.

«Аргументы и факты» подчеркивают, что всё это может быть «сигналом о глубоком кризисе внутри украинской элиты».