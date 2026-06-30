Битва за Каллас: Брюссель подсчитал промахи главного дипломата Европы

Судьба главы европейской дипломатии, бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас стала предметом спора Германии с Францией. Две самые могущественные страны ЕС хотят, чтобы внешнеполитическое крыло блока изменилось – но не могут сойтись во мнении, как это сделать.

Как пишет Politico, Франция настаивает на усилении роли главного дипломата ЕС, которой в настоящее время является Кая Каллас. Париж хочет расширить полномочия главы внешнеполитической службы. Этому способствует также принадлежность Каллас к политической семье центристов "Обновление" - той же европейской партии, что и президент Франции Эммануэль Макрон. Франция решительно поддержала ее назначение в 2024 году.

Брюссель захлебнулся в схватке Каллас и Урсулы

Германия занимает противоположную позицию. Официальные лица в Берлине считают, что необходимо ослабить полномочия дипслужбы и передать их Европейской комиссии. Как отмечает издание, дебаты между Парижем, Берлином и Брюсселем отражают вызовы, стоящие перед Европейской службой внешних действий. Правительства и высокопоставленные должностные лица ЕС решили, что что-то должно измениться - только не ясно, что именно.