«Зеркало души» Макрона: «странный» жест лидера Франции подвергли критике

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в новом скандале из-за пренебрежения дипломатическим этикетом — он появился на официальной встрече в темных зеркальных очках, что вызвало обсуждение в Сети. Как сообщает aif.ru, эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева назвала этот жест «странным» и «нелогичным».

Макрон принял участие в официальной встрече с султаном Омана Хейсамом бен Тариком, придя туда в зеркальных авиаторах. Мероприятие состоялось в помещении — ношение очков в них противоречит нормам делового протокола.

Ранее, в январе 2026 года, Макрон уже появлялся в темных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда свое решение он объяснил лопнувшим сосудом в глазу. В этот раз в окружении французского лидера снова заявили, что у Макрона «проблема с глазом».

Екатерина Богачева раскритиковала выбор французского лидера. Она отметила, что существуют четкие правила, регламентирующие внешний вид участников переговоров высокого уровня. В частности, во время общения с человеком очки необходимо снимать, поскольку «глаза — зеркало души».

«Когда другой человек не получает зрительный контакт, он не может считать реакцию оппонента и невольно начинает воспринимать это как какую то угрозу. В деловом этикете солнечные очки не приняты, особенно на встречах, когда предполагается, что нужно будет общаться с человеком, глядя глаза в глаза», — заявила эксперт.

Богачева считает, что выход первого государства в темных очках допустим лишь в ряде случаев. Например, на государственном параде на открытой площади или во время неформальной прогулки. Однако такой жест является грубым нарушением в случае встречи с представителем другого государства.

Особое возмущение у дипломатов вызвал тот факт, что собеседником Макрона был султан Омана — государства с многовековыми традициями и строгими правилами этикета. Жест французского лидера мог быть воспринят как неуважение или угроза. Богачева допустила, что у Макрона могли быть проблемы с глазами, однако даже в таком случае у президента есть ресурсы, чтобы избежать нарушения этикета.