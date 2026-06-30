Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что резкая реакция властей Молдавии на румынский законопроект об объединении была вызвана давлением оппозиции. По мнению аналитиков, молдавский президент Майя Санду назвала инициативу «российской провокацией», чтобы защититься от обвинений в госизмене.

Скандал начался из-за проекта правой партии «СОС Румыния», призывающего к началу переговоров о слиянии двух стран. В Бухаресте документ одобрили автоматически, без голосования - в рамках процедуры «тихого принятия». Она предполагает, что законопроекты, которые не были рассмотрены и отвергнуты на пленарном заседании за 45 дней, считаются одобренными.

Теперь эта инициатива будет представлена на рассмотрение Сенату Румынии. Молдавская оппозиция раскритиковала эту новость. Санду позже заявила, что законопроект был предложен «агентом Москвы» и призван дискредитировать идею объединения.

По мнению российских аналитиков, политики используют тему объединения, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем. В Румынии до сих пор не собрано новое правительство, а в Молдавии обсуждают коррупционные скандалы и планы властей поднять НДС.

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что объединение стран в ближайшие годы вряд ли случится, хотя сторонников этой идеи в Молдавии становится больше. Если в девяностых годах союза с Бухарестом хотели всего 5-10 процентов молдаван, то сейчас - около 41 процента.

По мнению Харитоновой, показатели растут за счет молодежи, которая учит в школах историю Румынии и считает себя частью румынского мира после ухудшения отношений Кишинева с Москвой.

Тем не менее большинство граждан Молдавии все еще выступают за независимость своей страны. В самой Румынии слияние поддерживают гораздо сильнее, там «за» высказываются около 72 процентов жителей.