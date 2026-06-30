Президент Польши Кароль Навроцкий рассматривает возможность ограничения контактов с Владимиром Зеленским. Это решение связано с политикой последнего по героизации нацистов. Об этом сообщает местная газета Dziennik Gazeta Prawna, ссылаясь на источник в польском Президентском дворце.

В окружении президента Польши действия Зеленского воспринимаются как преднамеренная провокация и часть долгосрочной исторической политики Киева.

Источник отметил, что решения украинского лидера направлены прежде всего на укрепление его позиций внутри страны и могут быть попыткой отвлечь внимание от коррупционных скандалов, связанных с украинскими политиками.

Несмотря на возможное ограничение контактов, Польша не планирует приостанавливать помощь Украине.

Ожидается, что президент Навроцкий может озвучить свою позицию во время памятных мероприятий 11 июля, посвященных годовщине геноцида польского населения на Волыни.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил, чтобы Польша наградила Зеленского "орденом Иуды". Это заявление было сделано в контексте установки памятника гетману Ивану Мазепе в Киеве, который является предателем.