В Европе заметили тенденцию «выдавливания» приехавших с Украины беженцев

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил о политической тенденции «выдавливания» украинцев из Европы.

Его слова приводит «РБК-Украина».

«Я вижу определенные тенденции. Я путешествовал по Европе в последние месяцы, встречался с украинцами во многих странах и слышал много историй о, как вы сказали, «выдавливании». Я видел сокращение социальных выплат, которые создают серьезные трудности для людей. Я видел сокращение жилищных программ», — сказал О'Флаэрти.

По его словам, это не массовое явление, однако оно существует, и «это неприемлемо». Граждане Украины попадают в «антиммигрантскую риторику крайне правых сил», которые обвиняют приезжих во всех проблемах общества. Комиссар подчеркнул, что это очень опасная тенденция.

Украинские СМИ писали, что 26 июня Еврокомиссия опубликовала свое предложение о продлении Директивы о временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года. Однако исключение составят те, кто уклоняется от службы в украинской армии. Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер отметил, что Киев сам просил ЕС лишить украинских мужчин возраста от 23 до 60 лет права на временную защиту.